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1 августа президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели полуторачасовую телефонную беседу. Основной ее темой было сотрудничество в области безопасности.

Кроме того, Зеленский поблагодарил французского лидера за поставленное на Украину современное вооружение и за другую помощь в обеспечении безопасности страны. Главы государств сошлись во мнении, что Киев и Париж должны координировать все действия в данной сфере и поставки вооружений Украине как из Франции, так и из других государств.

Помимо этого, беседа не обошлась без упоминания экспорта украинского зерна, первое судно с которым сегодня покинуло порт Одессы. Также президенты поговорили о новых кредитах для Украины, которые помогут удержать экономику страны на плаву.

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