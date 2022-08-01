Джо Байден должен досрочно покинуть должность президента, при нём США столкнулись с массой проблем, которые не решаются. Если глава Белого дома уйдёт сам до осенних промежуточных выборов, то это будет “элегантный” поступок. Об этом заявил представитель Демократической партии США и бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн.

В своей статье для New York Post он напомнил, что Байден “достойно служил” Америке на протяжении шести десятилетий, однако пришло время дать дорогу молодому поколению демократов. Кроме этого Стайн заявил, что из-за неэффективного руководства Байдена у Демократической партии в США крайне низкие рейтинги. К этому, по мнению Стайна, привели провальная внутренняя и внешняя политика.

Представитель партии также обратил внимание, что при такой ситуации демократов на ближайших выборах ждут крайне мрачные перспективы. В этой связи добровольная отставка Байдена для Америки была бы благом, считает Стайн.