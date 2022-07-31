Глава Сербии выразил благодарность странам, которые оказались на стороне страны в обострении конфликта с Косово. Особенную благодарность Александр Вучич выразил Министерству иностранных дел РФ – сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканала “Пинк”.

По словам Вучича, российские дипломаты крайне оперативно и “очень корректно” отреагировали на ситуацию. Помимо этого – сказал Вучич – в российском МИДе быстро заметили, что происходило 31 июля и к чему всё это могло привести.

Ситуация на границе Сербии и Косово в очередной раз накалилась 31 июля. Сербские власти спешно стали перебрасывать к границе войска, заявляя о готовящейся военной операции против сербов в приграничных с Косово районах. В Косово же уверяли, что со стороны Сербии обстреляли албанских полицейских. Спустя несколько часов появились первые признаки разрядки ситуации.

Косово – непризнанная многими странами республика, заявившая о независимости в 2008 году. Сербия считает, что этот региона является её частью на правах автономного региона. Однако по факту территория Косово Белградом не контролируется.