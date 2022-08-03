Владелец футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказал свое мнение по поводу приобретения африканских футболистов. Подробности передает издание La Gazzetta dello Sport.

Аурелио Де Лаурентис объяснил свою позицию тем, что в разгар сезона этих спортсменов приходится освобождать для игр за сборную в Кубке африканских наций. Президент “Наполи” заявил: «Хватит африканских футболистов! Или они должны прекратить играть в Кубке африканских наций. Из-за этого турнира я больше не буду их покупать, ни одного. Мы платим им зарплаты, а потом отправляем играть за сборные прямо в середине клубного сезона».

Проблема возникла из-за того, что последний Кубок африканских наций прошел в период клубного сезона в европейских чемпионатах. Сейчас за “Наполи” выступают два африканских футболиста: нигерийский нападающий Виктор Осимхен и камерунский полузащитник Андре Замбо-Ангисса.