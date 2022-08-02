Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Сербии не получится усидеть на трех стульях. Белграду нужно делать выбор между Союзным государством России и Белоруссии, Европейским союзом и США.

По словам Лукашенко, властям Сербии нужно начинать разделять обычный народ и руководство. Лидер Белоруссии заявил: “Встаньте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать, и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие. И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых”.

Напомним, что с 31 июля началось обострение конфликта на границе Сербии и Косово. В приграничной зоне раздавались выстрелы, в северных районах Косова срабатывает воздушная тревога.