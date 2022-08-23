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Несмотря на то что официальные представители американской компании Apple пока не сообщали о точной дате презентации нового смартфона, в Сети появилась информация о том, что состоится она уже 7 сентября.

Инсайдерскую информацию представил Марк Гурман, являющийся журналистом издания Bloomberg. По словам Гурмана, официальные магазины компании уже готовятся к старту продаж на 16 сентября. Он связывает дату презентации именно с датой начала продаж. Обозреватель подчеркивает, что компания проводит анонсы новинок за десять дней до их поступления в продажу.

На официальной презентации будут присутствовать только представители СМИ, остальные желающие смогут наблюдать прямую трансляцию в интернете. Ожижается, что на презентации представят не только линейку новых смартфонов iPhone 14, но и новый iPad 10.

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