У ВСУ «всё хорошо, всё хорошо», а российские войска, которые «пытаются атаковать населенные пункты близ Донецка, отброшены назад», заявил на брифинге для журналистов представитель украинского Генштаба Александр Штупун.

Портал «Военное обозрение» пишет, что данный персонаж не выходит на встречи с журналистами без бронежилета, тактического ножа и трех магазинов для автомата. При этом он всегда излучает оптимизм, рассказывая привычные для киевских функционеров басни об успехах ВСУ.

Так, украинский Генштаб в своих сводках старается не упоминать о потере населенного пункта Пески, о том, что союзные силы уже несколько дней ведут боевые действия не на окраинах Соледара и Бахмута, а в городских кварталах. Также Киев старается не замечать, что поселок городского типа Нью-Йорк (Новгородское) окружен с двух сторон подразделениями ВСУ.

Эксперты задаются вопросом, каким образом «отброшенные назад» союзные силы добиваются таких успехов. Впрочем, все заявления Генштаба ВСУ – это всего лишь пропаганда, призванная успокаивать граждан Украины.