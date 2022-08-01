Глава Кабинета министров Венгрии резко высказался по поводу политики, которой придерживается Евросоюз в отношении своих членов. Виктор Орбан заявил, что для Будапешта Брюссель, где находится штаб-квартира Еврокомиссии, – не начальник. Об этом премьер-министр Венгрии написал у себя в социальных сетях – сообщает РИА “Новости”.

Ранее Орбан уже отмечал, что стратегия, выбранная Евросоюзом по отношению к России, неэффективна. Чтобы прекратить боевые действия на Украине, по мнению Орбана, нужно чтобы за стол переговоров садились Москва и Вашингтон.

В этот раз глава венгерского кабмина заявил, что при принятии решений Брюссель не всегда учитывает интересы стран, которые входят в Евросоюз. В этой связи Орбан отметил, что Венгрия – суверенное государство и будет действовать, прежде всего, отстаивая собственные интересы. При этом глава правительства Венгрии подчеркнул, что венгры не стремятся спорить с другими европейцами, однако всегда готовы отстаивать собственное мнение.

Заявление Орбана прозвучало на фоне предложения депутатов Европарламента принимать важные решения по внешнеполитическим вопросам не единогласно, а только лишь большинством голосов. По мнению авторов инициативы, это сэкономило бы время при введении санкций.

Ранее Венгрия уже активно высказывала свою позицию по некоторым вопросам, которые касались санкционного давления на Россию. В частности, из-за позиции Будапешта не были введены санкции против патриарха Кирилла и в отношении поставок нефти из России.