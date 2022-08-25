Соединённые Штаты Америки столкнулись с серьёзной проблемой – в армию страны идёт служить всё меньше человек. Об этом у себя на странице в социальной сети Twitter написала член Палаты представителей Лорен Боберт (она представляет республиканскую партию). Об этом сообщает РИА “Новости”.

Высказывание Боберт стало комментарием на новость о том, что в России численность армии увеличили почти на 140 тысяч человек. Она отметила, что пока в России президент подписывает указ об увеличении численности Вооружённых сил, в США с этим проблемы.

По мнению американского законодателя, причина недобора в армию США состоит в том, что туда не хотят идти из-за недостатка практического обучения. Вместо того, чтобы обучать новобранцев ведению боя – пояснила Боберт – в армии прививают псевдолиберальные ценности.

Указ об увеличении численности ВС РФ до 2 039 758 человек президент Владимир Путин подписал в четверг 25 августа.