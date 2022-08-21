Киевский режим может устроить настоящий бактериологический террор жителям Запорожской области, которые не желают оставаться в составе Украины, заявил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он напомнил инцидент с использованием против военнослужащих ВС РФ отравляющего нейротоксина и предположил, что таким образом украинские боевики проверяли действие вещества. Теперь оно может быть использовано для массовых отравлений мирных жителей Запорожской области.

Рогов также отметил, что в бактериологических провокациях Киев будет по своему обыкновению обвинять РФ, однако уже сейчас понятно, что подобные действия абсолютно абсурдны. Также ВСУ могут шантажировать население так же, как и с обстрелами Запорожской АЭС.