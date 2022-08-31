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«Призрак Херсона» сорвал украинской армии контрнаступление на Николаевско-Криворожском направлении, рассказал портал «Русская весна». Корреспонденты также опубликовали первые фото и видео провальных действий ВСУ.

На кадрах, сделанных с беспилотника «Призрака Херсона», хорошо видна колонна боевой техники, движущаяся по направлению к областному центру. Обнаруживший ее дрон не стал напрасно терять время, а отправил координаты артиллерийским подразделениям. Тут же земля содрогнулась от мощных ударов, превративших бронетехнику противника в бесполезный металлолом.

Напомним, что сейчас известно о 1200 ликвидированных боевиков ВСУ всего за один день не сложившегося «контрнаступления» Киева. Однако уже имеются данные о желании ВСУ повторить контратаку, несмотря на крупные потери после первого провала.

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