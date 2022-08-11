В Сети появилось видео мощного артиллерийского удара ВС РФ по опорному пункту противника, не оставившего боевикам ни единого шанса на выживания. Кроме того, эта атака позволила уничтожить очередной склад боеприпасов ВСУ, сообщил портал «Русская весна».

На записи видно, как артиллерийский снаряд попадает точно по опорнику. Практически сразу начинают детонировать боеприпасы. Получившийся «фейерверк» сопровождается сильным возгоранием.

Над складом нависают клубы дыма. Официальной информации о пострадавших в результате артиллерийского удара союзных сил пока не поступало, но можно с уверенностью говорить о ликвидации живой силы и боевой техники врага.

Напомним, что ВС РФ продолжает демилитаризацию Украины, уничтожая склады и ангары как со старым советским, так и с западным вооружением.