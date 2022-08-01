Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи сокрушительных ракетных ударов по Николаеву, нанесенных ВС РФ в ночь на 1 августа. Под ракетные атаки попали очередные военные объекты. В основном это пункты временного размещения боевиков ВСУ, которые накапливаются на территории Николаевской области для «контрнаступления» на Херсон.

На одном из объектов сразу после попадания ракеты раздались множественные взрывы. Не исключено, что таким образом был уничтожен склад с боеприпасами. Во многих локациях вспыхнули пожары, в небо вновь поднимаются клубы густого дыма.

Местные жители пишут о целой серии ракетных ударов, которые с небольшими перерывами наносились всю ночь. Атаки проводились с территории Херсонской области, которая с первых дней специальной военной операции находится под полным контролем ВС РФ.