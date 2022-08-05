29 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подготовил президенту Украины Зеленскому доклад, который привел главу государства в ярость. Больше всего украинского лидера разозлили данные о потерях армии и проблемах с комплектацией подразделений.

Портал «Русская весна» рассказал, что доклад Залужного неизвестные слили в Сеть. Из него следует, что за 5 месяцев боевых действий Киев безвозвратно 191 тысячу военнослужащих. Мобилизация идет полным ходом, однако даже при этом войска удалось укомплектовать на 43-48 процентов.

Кроме того, сроки жизни мобилизованных бойцов стремительно сокращаются. 80 процентов военнослужащих, которые попали на фронт в ходе пятой волны, уже либо погибли, либо оказались в госпитале с ранением. Также много пропавших без вести.

Ситуация на фронте тоже не радует. Оружия и боеприпасов катастрофические не хватает, американские гаубицы обслуживать некому ввиду отсутствия грамотных специалистов. Боевые выплаты бойцам сильно задерживаются, что вызывает недовольство.