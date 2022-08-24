Слаженная и грамотная работа российских военнослужащих, спецслужб и сотрудников Запорожской АЭС помогает избежать катастрофических последствий обстрелов станции украинскими националистами. Об этом рассказал постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.

Он напомнил, что Киев беспрерывно бьет по атомной электростанции, хотя прекрасно понимает, чем могут закончится такие обстрелы. Помимо самой Украины, от радиоактивного заражения может пострадать и большая часть Европы, но террористов ВСУ это совершенно не останавливает.

Станция вполне могла бы взорваться, однако российские военнослужащие оказывают помощь аварийным и пожарным расчетам, а также персоналу ЗАЭС, который действует четко и мгновенно пресекает возможные аварийные ситуации, приводит слова постпреда издание «Свободная пресса».