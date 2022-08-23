Формат специальной военной операции на Украине может быть изменен из-за террористических налетов Киева на Крым. Ему следует прекратить любые провокации и инсинуации в отношении полуострова, так как последствия будут весьма печальными для всей соседней страны.

Такое заявление сделал постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он напомнил недавние налеты украинских беспилотников на полуостров, взрывы на аэродроме в Новофедоровке, а также удары по ГЭС в Новой Каховке и Запорожской АЭС. Все это демонстрирует, что Украина намерена действовать террористическими методами.

По мнению Мурадова, сейчас для жителей полуострова нет никакой угрозы, так как Крым надежно защищен от любых атак противника. Если же командование ВС РФ и руководство страны почувствует серьезную опасность, Москва нанесет удар на поражение, который приведет к полному краху Киева.