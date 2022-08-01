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Германия долго сопротивлялась общей политике Запада, но все же отправила на Украину свои самоходные зенитные установки 1A2 Gepard. Однако они оказались непригодными для использования в боевых действиях, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты поясняют, что Берлин передал Киеву установки без боеприпасов, так как на немецких складах ракет для «Гепардов» не обнаружилось. Именно поэтому их удалось найти только в Норвегии, которая отправила боезаряды на Украину. Но практически сразу выяснилось, что немецкие ЗСУ не хотят распознавать норвежские боеприпасы.

Германия уже занимается модернизацией снарядов, но это займет некоторое время. В августе планируется проведение испытаний и если они покажут совместимость с боевыми системами, то Киев отправит в Берлин все норвежские ракеты. А после их адаптации получит обратно. Пока же ВСУ не могут задействовать установки Gepard, так как при попытке произвести выстрел оружие просто заклинивает.

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