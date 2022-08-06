Ряд стран бывшего Советского Союза поставляет Украине через черный рынок запасные части и комплектующие к истребителям МиГ-29 и Су-27. Какие именно государства это делают, в настоящий момент выяснить не удалось, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на издание Defense Arabia.

Официально запчасти к истребителям поставляют Соединенные Штаты. Вот только в их распоряжении нет и не может быть большого количества комплектующих к самолетам советского образца. Именно поэтому они ищут варианты, чтобы продолжать поставки.

На данный момент Киев уже получил 5 ремонтных комплектов для Су-27 и 30 комплектов для МиГ-29. Поставки, по словам представителей США, осуществляются для поддержания готовности самолетов к боевым вылетам.

Схема поставок через черный рынок Украине совершенно невыгодна. Так как запасные части продаются ей по сильно завышенным ценам. Однако выхода у Киева нет, так как найти альтернативные источники оригинальных или хотя бы клонированных деталей не получается даже у США.