Глава украинского Геннштаба Валерий Залужный отлично видит, что линию обороны Северск-Соледар-Артемовск ВСУ удержать не в состоянии и пытается сдвинуть зону боевых действий к Славянску, Краматорску и Дружковке. Единственным препятствием для этого является президент Украины Владимир Зеленский, которому хочется распустить перья перед Западом и угробить еще несколько подразделений ВСУ просто ради саморекламы, передает издание “Взгляд”.

«Для нас же – это подтверждение того, что уже в ближайшие недели произойдут кардинальные изменения на поле боя. Лишний раз доказано, что позиционные бои последних недель дают желаемый результат. А избранная тактика приведет к разгрому донбасской группировки», – заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский с ним не согласен. Он отмечает, что Артемовск и Соледар получили сильные разрушения. У ВСУ в обоих городах множество огневых точек, которые располагаются в жилых домах и кварталах, поэтому любой артиллерийский обстрел влечет за собой огромное количество жертв среди мирного населения.

По словам Бердичевского, именно Артемовск, Соледар, Авдеевка и Пески станут городами, в которых разрушения будут колоссальными. Так как несмотря на хорошо укрепленные позиции на окраинах населенных пунктов, основные силы националистов находятся в жилых кварталах.