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Правящие элиты на Украине прекрасно видят, что страна доживает последние месяцы и совсем скоро исчезнет с карты мира. Именно поэтому они всеми силами стремятся обеспечить себе безбедное существование в будущем, надеясь своевременно улизнуть за границу. Они активно продают на черном рынке поставляемое Западом оружие, деньги за которое благополучно складывают себе в карманы, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

«Уже к концу года эта страна политически может прекратить своё существование, надо куда-то ехать, на что-то жить, а здесь прекрасный бизнес, если можно так выразиться, связанный с перепродажей американских и западных вооружений, особенно компактных», – заявил аналитик в эфире телеканала «Россия 1».

Он также пояснил, что террористы с Ближнего Востока с удовольствием воспользуются переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер» для ударов по пассажирским европейским лайнерам, а также противотанковыми «Джавелинами», другим оружием, которое активно перепродают украинские политики.

По словам Коротченко, киевский режим передает на черный рынок не менее 20 процентов получаемого от США и других стран оружия. При этом американский лидер Джо Байден не задумывается, чем такая щедрость Вашингтона после спецоперации ВС РФ обернется для Европы.

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