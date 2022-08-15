Националистические формирования ВСУ все еще удерживают свою «линию Маннергейма» от Северска до Авдеевки. Однако населенный пункт Пески уже находится под контролем союзных сил, поэтому прорыв обороны на этой линии не за горами, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы отмечают, что украинские пропагандисты потерю Песок тщательно скрывают, но зато громогласно вещают о «победах» и о том, что ВСУ уже «ликвидировали 20 процентов личного состава российских войск». В это вранье не верит даже Запад, который внимательно наблюдает за конфликтом.

Пока пропагандисты выдумывают все новые героические истории, ВС РФ продолжают перемалывать оборону у Авдеевки. Когда этот населенный пункт будет освобожден, боевикам ВСУ придется уходить в степи Днепропетровской и Запорожской областей. Там у них нет никаких укреплений, поэтому ВС РФ сможет гнать врага до самого Днепра, а затем и дальше – до Николаева, Одессы и до границы с Приднестровьем. Как только линия Авдеевка-Северск рухнет окончательно, наступление российских войск пойдет намного быстрее и эффективнее.