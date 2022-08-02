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Громкое заявление сделал бывший президент Украины Пётр Порошенко. Он сказал, что российская армия “выдохлась”, ВСУ практические её “дожали” и для окончательного перелома в ходе боевых действий, нужно, чтобы Запад дал Украине больше оружия. Об этом экс-президент рассказал в интервью изданию Newsweek – сообщает “ПолитРоссия”.

По словам Порошенко, специальная военная операция России закончится уже к концу этого года. Но только в том случае, если партнёры Украины окажут ей соответствующую помощь. В числе наиболее предпочтительного вооружения, которое должно быть поставлено на Украину, бывший президент назвал истребители F-16. По мнению Порошенко, они могли бы помочь ВСУ завоевать господство в воздухе.

Однако, как отмечает издание, Соединённые Штаты Америки пока только обсуждают поставку на Украину своих самолётов. И в ближайшей перспективе таких планов нет. В то же время в США законодательная база к этому уже готовится. В частности, уже принят закон, дающий возможность украинским пилотам осваивать американские истребители.

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