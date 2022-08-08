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Американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой назвало украинский язык искусственным. Авторы публикации пояснили, что в настоящий момент власти и особо рьяные активисты в буквальном смысле слова заставляют многих людей говорить на этом языке.

Кроме того, обозреватели отметили, что многие годы считалось, что на украинском говорят исключительно сельские жители. Язык постоянно высмеивался, да и сейчас многие не могут воспринимать его как минимум без улыбки.

Пользователи социальной сети Twitter обрушили целую лавину критики и ненависти на журналистов американского таблоида. В основном, в обсуждении участвовали те самые украинские активисты, которые назвали статью «стереотипной».

«Вы ксенофобы, если называете украинским языком необразованных селян», – написал один из комментаторов.

Другой пошел еще дальше и обвинил Запад в легкомыслии и невежестве. По его словам, США обязаны заниматься популяризацией украинского языка и украинской культуры, однако ряд СМИ делает совершенно обратное.

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