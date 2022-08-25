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От поставок на Украину нового вооружения ситуация на поле боя вряд ли поменяется, а вот жертв среди гражданских станет больше. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский – сообщает телеканал Sky News, на который ссылается ТАСС.

Своё заявление Полянский сделал, комментируя информацию о новом пакете военной помощи, который предполагает поставку вооружения США на Украину на общую сумму примерно 3 миллиарда долларов. Соответствующее решение уже принял президент Джо Байден.

По словам Полянского, Америка в основном поставляет и ещё планирует поставить на Украину дальнобойные ракетные системы. Это приведёт к поражению территорий, которые ранее для ВСУ были недоступны. Следовательно, применение таких систем приведёт к большему числу жертв среди мирного населения. Кроме того, новое оружие – это новые “инциденты и провокации”, отметил дипломат.

При этом Полянский добавил, что на ходе боевых действий поставки вооружений особо не скажутся. “Это сильно не меняет ситуацию на земле”, – сказал заместитель постпреда РФ при ООН.

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