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В ходе обстрела пункта управления БПЛА либо штаба ВСУ российскими военными ликвидирован украинский полковник Руслан Тюх. Он представлял командование Вооруженных сил Украины и отвечал непосредственно за работу с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2, сообщил портал NVL.

Ранее он возглавлял авиаотряд в 383-м отдельном полку, который как раз и занимался беспилотниками. За достижения на этом посту он получил благодарность от командования.

Звание подполковника позволило Тюху занять более солидную должность. В 2018 году он дослужился до начальника отдела управления дронами в штабе украинских ВВС. Поэтому было принято решение отправить офицера в Турцию. Именно там он прошел переквалификацию и начал работать с «Байрактарами», которые Анкара поставляет Киеву по сей день.

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