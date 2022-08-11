ВС РФ только учатся бороться с американскими ракетами реактивных систем залпового огня HIMARS, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Так он прокомментировал удар ВСУ в среду по плотине Каховской ГЭС. Напомним, что все три боезаряда, выпущенные по мосту, попали почти в одну и ту же точку с расстояния примерно в 100 километров, что является весьма тревожным звоночком для ВС РФ.

По мнению экспертов, плита над шлюзовой зоной плотины сохранила целостность, однако сейчас по ней способны проехать разве что легковые авто. Также аналитики отметили, что 100 километров – это больше, чем дальность действия имеющихся в распоряжении ВСУ ракет, поэтому скорее всего, Вашингтон отправил Киеву полный комплекс боезарядов для HIMARS. Среди которых и те, которые могут атаковать цели с расстояния в 300 км.

Хатылев напомнил, что российские ВС постепенно постигают науку уничтожения американских ракет. Когда Киев нанес удар по Антоновскому мосту в Херсоне, ПВО РФ сумела перехватить 7 из 12 боезарядов. Удар по Алексеевскому мосту Киеву совершенно не удался, так как до цели долетело две ракеты из шести.

Также эксперт назвал оружие, которое поможет ВС РФ справиться с украинскими РСЗО американского образца. Это аппаратура для артиллерийских установок под названием «Мотив». Она использует самонаводящиеся снаряды 55К-1 и в ближайшей перспективе сможет легко сбивать ракеты HIMARS. Но пока опыта работы с ней у российских военнослужащих нет, отметил аналитик.