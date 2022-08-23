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Великобритании нужно задуматься на решением собственных проблем, а не лезть в те сферы, которые ее совершенно не касаются. Сейчас главным вопросом на ее повестке дня является попытка выхода из энергетического кризиса, который уже бьет по жителям страны. Однако вместо этого Лондон обсуждает высказывание уорент-офицера Пола Карни о необходимости готовиться к войне, рассказал изданию «Царьград» военный эксперт Владимир Евсеев.

Из-за огромного количества западных инструкторов и натовского оружия на Украине Россия и так фактически находится в состоянии конфликта с Североатлантическим альянсом. Поэтому слова Карни для россиян не имеют никакого значения.

«Лондону надо больше думать не о подготовке к боевым действиям с Россией, а о том, как будет выживать его народ в ситуации отказа от поставок русских энергоносителей, которые продаются в Европе по очень высоким ценам», – заявил аналитик.

Он также отметил, что заявления о подготовке к войне только выставляют напоказ растерянность Великобритании, стремительно теряющей свои позиции как на Западе, так и непосредственно на Украине.

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