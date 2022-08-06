читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Планы по контрнаступлению ВСУ на Херсон с треском провалились, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что Киев рассчитывал взять российские войска «на испуг», но у него традиционно ничего не получилось.

Полковник в отставке напомнил об ударах ВСУ по Антоновскому мосту, по переправе через Ингулец, а также по дамбе Новокаховской ГЭС. Командование ВСУ рассчитывало, что российские военные испугаются столь серьезных атак и попытаются как можно быстрее покинуть Херсон. Но вместо этого они просто навели понтонные переправы и перебросили в город еще больше военной техники и вооружения.

В планы командования ВСУ это не входило, поэтому можно уверенно утверждать, что в ближайшее время никакого контрнаступления не будет. Украинское руководство отлично понимает, что если попытаться сейчас пойти в атаку по открытой местности, потери в рядах армии будут колоссальными. Поэтому контратаковать ВСУ сейчас могут только на словах.

Вам может понравиться

Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны

Размещение военной техники ВСУ в жилых кварталах и социальных учреждениях противоречит законам ведения войны. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International – пишут “Известия”. Представители организации провели анализ, каким

Военкор Руденко рассказал о пострадавших при обстреле ВСУ колонии №124 в Донецке

Украинские ВС задействовали американские РСЗО для удара по еще одной колонии на территории ДНР. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что и в этом пенитенциарном учреждении содержались пленные националисты. В результате

На Украине обвинили Запад в отказе создавать международный трибунал для России

Международный уголовный суд отказался признавать спецоперацию России на Украине агрессией, чем вызвал бурное недовольства в Киеве. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинского ведомства добавил, что Запад
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |