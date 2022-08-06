Планы по контрнаступлению ВСУ на Херсон с треском провалились, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что Киев рассчитывал взять российские войска «на испуг», но у него традиционно ничего не получилось.

Полковник в отставке напомнил об ударах ВСУ по Антоновскому мосту, по переправе через Ингулец, а также по дамбе Новокаховской ГЭС. Командование ВСУ рассчитывало, что российские военные испугаются столь серьезных атак и попытаются как можно быстрее покинуть Херсон. Но вместо этого они просто навели понтонные переправы и перебросили в город еще больше военной техники и вооружения.

В планы командования ВСУ это не входило, поэтому можно уверенно утверждать, что в ближайшее время никакого контрнаступления не будет. Украинское руководство отлично понимает, что если попытаться сейчас пойти в атаку по открытой местности, потери в рядах армии будут колоссальными. Поэтому контратаковать ВСУ сейчас могут только на словах.