Репортаж западных СМИ об иностранных наемниках, пожаловавшихся на мародеров украинской армии – это только верхушка айсберга. На самом деле боевики ВСУ еще с 2014 года грабили дома жителей Донбасса. Многие ехали в зону АТО, а затем и ООС исключительно ради мародерства, рассказал полковник Анатолий Матвийчук порталу “ПолитРоссия”.

По его словам, самыми активными в этом «бизнесе» были жители Западной Украины. Они отправлялись на Донбасс с четкими целями и выполняли многочисленные заказы родственников. Одни волочили обратно стиральные машины и другую бытовую технику, другие одаривали жен шубами и драгоценностями.

Иностранные наемники, которые хлынули в страну в феврале текущего года, приехали во всеоружии. Они привезли с собой современное снаряжение западного образца, качественное обмундирование и многое другое. Украинские боевики все это воровали или снимали с убитых бойцов, после чего продавали. Западное оружие еще со времен ООС военнослужащие украинской армии не стеснялись продавать Народной милиции ЛНР и ДНР, сильно удивляя такими действиями наивный блок НАТО. Только он никак не поймет, что ВСУ состоит в основном из «предприимчивых» людей, готовых на все ради собственной наживы.