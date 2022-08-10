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Соединенные Штаты допускают несколько опасных ошибок в ситуации на Украине, уверен отставной полковник Дуглас Макрегор, ранее занимавший пост советника главы Минобороны.

Он пояснил, что Вашингтону не следовало бы делать «лишние телодвижения», которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение с Россией. США совершенно не готовы к полномасштабному конфликту, поэтому должны предпринимать меры, чтобы не допускать его начала.

Также Вашингтон, по мнению Макрегора, отправляет на Украину слишком много оружия. ВСУ очень быстро используют снаряды и ракеты, требуя все новых поставок от США. Однако такими темпами страна может остаться без высокоточных ракет, что создаст угрозу ее безопасности в случае какого-либо конфликта.

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