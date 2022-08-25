Украинская армия демонстрирует более или менее бесперебойную боевую работу лишь благодаря американским спутникам, которые собирают разведывательную информацию и передают Киеву. Однако Россия вряд ли станет долго терпеть их присутствие, уверен отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Бывший советник главы Пентагона пояснил, что сбор данных о действиях российской армии осуществляется как на Украине, так и в Польше. Военные спутники США играют в этом главную роль, но РФ отлично знают, что Соединенные Штаты используют орбитальные созвездия. Именно поэтому они в любой момент могут вывести космические аппараты из строя.

«Вопрос в том, как долго они будут ждать, чтобы разоружить наши спутники», – цитирует Макгрегора портал «Свободная пресса».

Кроме того, полковник объяснил, что без данных системы глобального позиционирования хваленые РСЗО HIMARS, которые Киев слишком уж активно задействует для ударов не столько по военным объектам, сколько по мирным людям, превратятся в грузовые автомобили для перевозки ракет.