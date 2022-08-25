читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия демонстрирует более или менее бесперебойную боевую работу лишь благодаря американским спутникам, которые собирают разведывательную информацию и передают Киеву. Однако Россия вряд ли станет долго терпеть их присутствие, уверен отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Бывший советник главы Пентагона пояснил, что сбор данных о действиях российской армии осуществляется как на Украине, так и в Польше. Военные спутники США играют в этом главную роль, но РФ отлично знают, что Соединенные Штаты используют орбитальные созвездия. Именно поэтому они в любой момент могут вывести космические аппараты из строя.

«Вопрос в том, как долго они будут ждать, чтобы разоружить наши спутники», – цитирует Макгрегора портал «Свободная пресса».

Кроме того, полковник объяснил, что без данных системы глобального позиционирования хваленые РСЗО HIMARS, которые Киев слишком уж активно задействует для ударов не столько по военным объектам, сколько по мирным людям, превратятся в грузовые автомобили для перевозки ракет.

Вам может понравиться

Военнослужащий ВСУ: наступления на Херсон не планируется

Операция по возврату Херсона на данном этапе военных действий даже не обсуждается. Потенциальная атака на город может привести к огромным потерям в рядах украинской армии. Об этом изданию “Страна.ua” рассказал

Global Times: США разочаровались в “абсолютной безопасности” из-за ситуации на Украине

США и западные государства разочарованы в «абсолютной безопасности», которую Вашингтон много лет пытался строить путем подстрекательства и лжи. Сейчас все страны мира должны осознать, что внешняя политика должна строиться в

ВС Украины впервые задействовали сразу 8 РСЗО HIMARS для мощного ракетного залпа

В Николаевской области зафиксирован удар одновременно из восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от Соединенных Штатов. Портал Avia.Pro подсчитал, что боевики ВСУ одновременно выпустили 24 ракеты –
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |