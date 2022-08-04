В Шри-Ланке арестован Иосиф Сталин, возглавлявший профсоюз учителей. Об это рассказала Ксения Собчак, которая внимательно наблюдает за волнениями в этой стране.

Она пояснила, что именно Сталин с другими профсоюзными лидерами сумели свергнуть президента Готбая Раджапаксу, действия которого спровоцировали серьезный кризис в Шри-Ланке. Однако этого оказалось недостаточно. Новый лидер Ранил Викремесингхе решил избавиться от зачинщиков восстания против своего предшественника и отправляет их за решетку. Хотя именно им должен быть благодарен за свое президентство.