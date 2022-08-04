В Шри-Ланке арестован Иосиф Сталин, возглавлявший профсоюз учителей. Об это рассказала Ксения Собчак, которая внимательно наблюдает за волнениями в этой стране.
Она пояснила, что именно Сталин с другими профсоюзными лидерами сумели свергнуть президента Готбая Раджапаксу, действия которого спровоцировали серьезный кризис в Шри-Ланке. Однако этого оказалось недостаточно. Новый лидер Ранил Викремесингхе решил избавиться от зачинщиков восстания против своего предшественника и отправляет их за решетку. Хотя именно им должен быть благодарен за свое президентство.
«Сталин не единственный член профсоюза, арестованный за организацию и участие в беспорядках в последние дни. Так что занять президентский дворец и выгнать бездарного президента из страны – это далеко не всегда конец истории», – подытожила блогер и телеведущая.