Украинской армии еще очень далеко до «снарядного голода», о котором говорят некоторые эксперты. Если Киев ухитряется применять артиллерию не только в зоне боевых действий, но и для откровенно террористических обстрелов Донецка, боеприпасы у него все еще есть, уверен политолог Алексей Живов.

В интервью порталу “ФАН” он пояснил, что в информации об обстрелах столиц ДНР и других мирных городов постоянно упоминаются все те же артиллерийские установки Д-30, «Ольха», РСЗО «Град» и прочие. Все они используют боеприпасы советского образца, поэтому говорить об их отсутствии еще рано.

Живов также напомнил, что артиллерию Киеву поставляет Запад, причем наибольшую опасность для ВС РФ представляют гаубицы из Германии. Несмотря на это, РФ продолжает удерживать явное превосходство в количестве артиллерийских установок. Однако главная проблема заключается в их использовании для ударов по площадям. Если бы ВС России наносили точные удары по заранее разведанным целям, то их преимущество стало бы подавляющим.