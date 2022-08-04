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Заявления Китая о мести Соединенным Штатам за Тайвань – это не более, чем глупые разговоры, которые тешат самолюбие Поднебесной империи. На самом деле Пекин никогда не рискнет разрывать отношения с США. Особенно в сфере экономики, в которой он зависит от Вашингтона, уверен политолог Андрей Суздальцев.

Он отметил, что визитом на Тайвань Нэнси Пелоси Соединенные Штаты указали Китаю его место в пищевой цепи. Очевидно, что если Пекин решится разорвать отношения с Вашингтоном, то страна погрузится в кризис. Также не исключаются серьезные социальные волнения и даже свержение действующей власти.

По отношению к России Китай с целым рядом других стран занял выжидательную позицию. Он ни в коем случае не стане оказывать помощь Москве и даже на миллиметр не сдвинется ей навстречу. Но с удовольствием воспользуется ситуацией, если ВС РФ одержат победу в конфликте на Украине.

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