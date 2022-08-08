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Киев вряд ли сейчас рискнет пойти в контрнаступление на Херсон, так как опасается серьезных потерь. Однако Антоновский мост и другие стратегически важные объекты на территории на территории области будут обстреливаться по-прежнему, уверен политолог Евгений Михайлов.

Он пояснил, что усиление наступления ВС РФ на Донбассе, стремительное увеличение потерь ВСУ на передовой до нескольких сотен боевиков ежедневно резко отбили желание Киева контратаковать. Теперь в мечтах националистов – просто выстоять под интенсивными ударами ствольной и реактивной артиллерии. В таких условиях о контрнаступлении не может быть и речи.

Напомним, что ранее эксперты высказали точку зрения, что громогласные заявления Киева о контратаке призваны лишь отвлечь внимание РФ от Харьковской области, с территории которой ВСУ могут вторгнуться в Россию.

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