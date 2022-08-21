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ВС РФ в скором времени начнут контрнаступление, которое лишит Киев возможности наносить удары по Запорожской атомной электростанции, а также по любым объектам в Крыму, включая Керченский мост, сообщил политолог Евгений Михайлов.

Он пояснил, что российская разведка работает и делает это весьма эффективно. Уже сейчас в ее распоряжении имеются данные, позволяющие атаковать позиции ВСУ и уничтожать не менее сотни боевиков на каждой из них. При этому эти сведения разведчики получили без помощи американских спутников, в отличие от украинских неонацистов.

В интервью сайту телеканала «360» Михайлов также отметил, что любые удары ВС РФ по объектам противника, его живой силе и технике – это совсем не случайности, а результат отслеживания буквально каждого действия ВСУ.

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