Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании отправлять на Украину оружие, способное наносить удары по территории РФ уже ничего не меняет. Скорее всего, Берлину уже просто нечего поставлять Киеву и поэтому глава государства решил превратиться в такого себе мирного вождя, уверен политолог Андрей Кошкин.

Германия отправляла и продолжает отправлять на Украину боевые системы, из-за которых конфликт продолжается. Делает она это в интересах Соединенных Штатов, для которых важно ослабить Россию, а значит – затянуть противостояние на неограниченный срок.

По мнению эксперта, Шольц отлично видит, что жителям Германии совершенно не нравится происходящее. Они недовольны снижением уровня жизни, постоянно критикуют поставки оружия на Украину и призывают восстанавливать отношения с Россией. Поэтому канцлер заметался между двух огней и пытается понять, что ему делать сейчас. Не исключено, что он в настоящий момент пытается уйти от американской позиции, однако сделать это будет невероятно сложно.