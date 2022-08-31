Запад начал откровенно уставать от Украины и ее проблем, поэтому Киев решил в очередной раз привлечь к себе внимание. Именно с этой целью было затеяно внезапное контрнаступление на Херсон.

Украинское руководство хотело продемонстрировать, что ВСУ способны побеждать, считает политолог Вадим Карасев. У Киева не получилось это доказать, но вот внимание привлечь он все же сумел. Впрочем, вряд ли это надолго.

Политолог отметил, что зимой Киев столкнется с множеством проблем, которые уже окончательно оттолкнут от него Запад. Поэтому не исключено, что киевский режим готов как минимум к полудипломатическому урегулированию конфликта, но перед этим все же хотел заполучить как можно больше территорий.

Карасев напомнил, что на недавней встрече с представителями французского бизнеса президент Украины Зеленский громогласно заявлял, что Европа не имеет права уставать, так как необходимо добиться победы над РФ. Однако он и сам прекрасно понимает, что совсем скоро ситуация будет уже не в пользу Киева.