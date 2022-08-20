Провокации ВСУ в Крыму и на освобожденных территориях Украины не должны оставаться без жесткого ответа ВС РФ. Особенно это актуально сейчас, когда Соединенные Штаты открыто заявляют, что разрешили Украине обстреливать территорию России, заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что ВС РФ могли бы буквально за сутки навсегда закрыть вопрос с украинскими провокациями. Для этого достаточно нанести два удара по Киеву с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»,

«Но это считается нехорошо, по какой-то причине, но данный вопрос мог быть закрыт за одни сутки, командование войсками прекратилось бы», – отметил аналитик.

Киев использует для обстрелов российских объектов разведданные со спутников США. РФ также должна атаковать больше и чаще, чтобы каждый житель Украины стал в панике требовать от Зеленского подписать капитуляцию. По словам Дробницкого, данная тактика широко применяется Соединенными Штатами и обязательно сработает в ходе СВО.