В Афганистане уничтожен лидер террористической организации “Аль-Каида” (запрещена в России) Айман аз-Завахири. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Официальных подтверждений этой информации пока нет, но утверждается, что операция по ликвидации лидера террористов состоялась ещё в минувшие выходные. Подробности операции также не приводятся.

Издание утверждает, что операцию проводило Центральное разведывательное управление США, а президент Джо Байден должен проинформировать нацию об итогах операции в самое ближайшее время.

“Аль-Каида” – одна из наиболее радикальных исламских террористических организаций. Возникла в конце 80-х годов прошлого столетия. Ответственна за множество терактов. В том числе и за атаку на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. После чего США начали военную операцию на Ближнем Востоке, известную как Война против терроризма.