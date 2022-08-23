Власти США могут умалчивать о части вооружений, которые отправляют в распоряжение ВСУ. Таким образом, некоторые виды оружия на Украину попадают тайно. Такое предположение делает издание Politico – сообщает ТАСС.

Обозреватели американского СМИ обратили внимание на высказывания высокопоставленных военных чинов в США. В частности, не так давно на одном из брифингов представитель Пентагона сообщил, что Америка в течение некоторого времени поставляла Украине противорадиолокационные ракеты HARM. Однако ранее о такой помощи не было речи.

Помимо этого журналисты обратили внимание, что в официальных сообщениях о перечне вооружений, которое поставляется Киеву, указывается, что военная помощь может этим перечнем не ограничиваться. По данным издания, на Украину могут быть в числе прочего переданы баллистические ракеты семейства ATACMS, а также управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.