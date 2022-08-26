Российские ВС блестяще провели операцию Feint and fix, в ходе которой сымитировали наступление на Киев. Они сумели провести украинских националистов и теперь идут к своей главной цели – полному уничтожению противника на Донбассе.

«Все, что делала Россия под Киевом, выставили напоказ. Войска не разбежались, техника не сломалась, бензин не кончился, все это было одним большим силовым маневром», – заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Он пояснил, что командование российских войск специально подвело армию к Киеву, чтобы отвлечь внимание украинского руководства. Последнее было вынуждено отправить к столице крупные силы. Но наступление оказалось фейковым и вполне достигло своих целей.

Именно благодаря Feint and fix, что в переводе с английского означает «Отвлекающий удар и закрепление успеха», ВС РФ без особого труда установили контроль над Мариуполем, хотя командование ВСУ неоднократно заявляло, что это невозможно. По мнению Робертса, данная операция была проведена с блеском и обязательно войдет в учебники по военному делу.