Очередной скандал возник вокруг полюбившегося многими комедийного сериала “Сваты”. Украинский канал “1+1” перед показом картины сделал дубляж на озвучивание сериала на украинском языке.

Сериал “Сваты” очень любят зрители и Украины, и России. В съемках картины принимали участие актеры и из одной, и из второй страны. Сам фильм снят на русском языке. Но в 2021 году руководители канала “1+1” решили показать его на украинском. Такая инициатива очень возмутила зрителей.

Поклонники проекта обрушились с негативными отзывами на руководство канала в социальных сетях. Зрители писали: «Это ужас! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили».

Сразу после такой реакции телеканал вернул сериалу оригинальную русскую озвучку.