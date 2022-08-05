читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередной скандал возник вокруг полюбившегося многими комедийного сериала “Сваты”. Украинский канал “1+1” перед показом картины сделал дубляж на озвучивание сериала на украинском языке.

Сериал “Сваты” очень любят зрители и Украины, и России. В съемках картины принимали участие актеры и из одной, и из второй страны. Сам фильм снят на русском языке. Но в 2021 году руководители канала “1+1” решили показать его на украинском. Такая инициатива очень возмутила зрителей.

Поклонники проекта обрушились с негативными отзывами на руководство канала в социальных сетях. Зрители писали: «Это ужас! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили».

Сразу после такой реакции телеканал вернул сериалу оригинальную русскую озвучку.

Вам может понравиться

Wiadomosci: Иран отправил в Россию первую партию дронов и своих военных летчиков

Запад продолжает тему поставок в Россию иранских беспилотников. На этот раз ее поднял польский портал Wiadomosci, который рассказал не только об отправке Тегераном первой партии БПЛА, но еще и о

Пелоси планирует отправиться с визитом в демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореями

Спикер палаты агентов Сената США Нэнси Пелоси во время своего визита в Южную Корею планирует отправиться демилитаризованую зону, которая носит название соединенной площадью безопасности. Эта зона находится под контролем возглавляемым

Американцы назвали Байдена “катастрофой” за бездарную политику в отношении России

Президент Джо Байден стал для Соединенных Штатов настоящей катастрофой, рассказало издание National Review. Авторы публикации объяснили, что из-за грубейших подсчетов главы государства США столкнулись с множеством серьезных проблем. Хотя Байден
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |