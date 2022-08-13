В Сети появилась видеозапись взрыва на военном аэродроме Зябровка в Беларуси. Этот военный объект располагается в Гомельской области, всего в 20 километрах от границы с Украиной, объясняет портал Avia.Pro.

На снимках и кадрах записи невозможно понять, по какой именно причине произошел взрыв. Однако имеется возможность увидеть его последствия. К которым относятся повреждение или полное уничтожение одной единицы военной техники.

Какая именно боевая машина пострадала, сейчас неизвестно. В связи с тем, что от места взрыва до прикрывающего аэродром от атаки с воздуха ЗРПК «Панцирь» расстояние составляло около 100 метров, эксперты выдвигали версию с повреждением или уничтожением локатора подсвета и наведения 92Н6Е. Однако позже выяснилось, что он цел и от взрыва никак не пострадал.