Под Марьинкой подразделения Народной милиции ДНР сумели установить контроль над опорным пунктом ВСУ рядом с поселком Невельское. В настоящий момент там продолжается зачистка территорий, боевики, которым удалось выжить в боевых действиях, активно сдаются в плен, передает РИА Новости.

Отличилась 100-я бригада НМ ДНР, которая после зачистки в Невельском сможет получить плацдарм для наступления на Красногоровку. Оба населенных пункта использовались украинскими националистами для ударов по Ясиноватой и Донецку, поэтому после установления контроля над ними обстрелы с этой стороны точно прекратятся.

Напомним, что 3-й батальон 66-й механизированной бригады ВСУ добровольно ушел с позиций в непосредственной близости от Марьинки. Боевики объясняют это крупными потерями, а также недостатком боеприпасов.