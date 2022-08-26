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ВСУ превосходят по численности союзные силы, однако ничего не могут с ними поделать. Россия задействовала на Украине весьма эффективную тактику постепенного перемалывания обороны противника, которая буквально выводит Киев из себя, рассказал военный аналитик Юрий Подоляка в эфире телепрограммы «Время покажет».

ВСУ предпринимают попытки контратаковать, выбирая моменты, когда российские ВС устраивают небольшие паузы. Однако боевики лишь несут крупные потери и вынуждено отходят, предоставляя возможность союзным силам продвигаться все дальше.

Причиной проблем ВСУ Подоляка назвал отсутствие профессионалов в составе армии. Кадровые силы, которые действительно имели хорошую подготовку, в большинстве своем полностью уничтожены. Вместо них приходят новобранцы, пару раз державшие в руках автомат, которые гибнут «пачками». Их тела даже никто не собирает и не увозит, они остаются прямо в окопах.

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