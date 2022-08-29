В Кировском районе Ленинградской области грибники из Санкт-Петербурга обнаружили гигантский гриб. Фото с находкой они опубликовали в группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина, которая нашла гриб и сделала фото, прокомментировала: «Вот какие гигантские грибы мы нашли в Кировском районе Ленобласти. Таких больших грибов мы ещё не встречали! Не могли с ним не пофотографироваться. Уж больно они шикарны!».

Найденный вид принадлежит к виду Гимнопил Юноны. Сам он не ядовитый, но есть его нельзя. Этот гриб очень горький на вкус.

Эксперты отмечают, что такой вид грибов растет по всей территории России в смешанных лесах. Исключением являются только регионы, в которых низкая температура воздуха.