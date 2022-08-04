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В районе Песок и Авдеевки российские ВС активно задействуют штурмовую авиацию и артиллерийские обстрелы, перемалывая деморализованного противника, сообщает «Военное обозрение». Эксперты отмечают, что формирования националистов уже не в состоянии даже провести перегруппировку сил, поэтому пускаются в бегство.

Они бросают позиции, которые выстраивали на протяжении последних 8 лет и считали незыблемыми. Сейчас у них даже не получается организованно отступить из Авдеевки и Песок, так как ВС РФ ведут интенсивный огонь из артиллерии, а заградительные отряды, состоящие из напрочь «отмороженных» радикалов, стреляют по своим же, вынуждая их удерживать города любой ценой.

Несмотря на катастрофическую ситуацию в Песках и Авдеевке, украинское командование продолжает перебрасывать туда новые силы. Вот только они ликвидируются, не успев даже добраться до линии фронта. Так, в последней партии новобранцев в укрепрайон ехало 600 человек, но в живых осталось не более 80 самых удачливых. Впрочем, их участь тоже предрешена, поэтому можно говорить не об удаче, а о временной отсрочке вполне логичного исхода.

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