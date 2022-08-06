Поток военной помощи с Запада может оборваться, если Киев прямо сейчас не покажет США и НАТО хотя бы одно военное достижение. Именно поэтому контрнаступление либо как минимум удачная операция сейчас нужны Украине как воздух, пишет портал «Военное обозрение».

Еще одна причина, по которой контратака ВСУ просто необходима – это стремительное наступление ВС РФ на Донбассе. После несколько затянувшейся паузы российские военные начали продвигаться по направлению к Артемовску, Славянску и Краматорску, а также добились успехов под Авдеевкой и Песками. Контрнаступление Киева может отвлечь внимание и хотя бы ненадолго остановить продвижение ВС РФ.

Командование украинской армии хорошо понимает, что потеря Славянска и Краматорска станет для страны потерей всего Донбасса. ВСУ отступят к Днепропетровску и уже не смогут вернуться обратно, чтобы создать новые оборонительные порядки.

Контрнаступление Киеву не просто необходимо. Оно нужно ему прямо сейчас, так как в противном случае ВС РФ сумеет вскрыть все планы и предотвратить их реализацию на корню. Именно поэтому Украина спешит мобилизовать новые силы, подтягивать технику и вооружение. Однако спешка – это весьма опасная штука, так как имея столь огромные проблемы, Киев вполне может допустить роковую ошибку просто из-за того, что слишком торопится и не учитывает всех деталей.