Более 500 ракет выпустили радикалы сектора Газа по Израилю всего за двое суток очередного витка конфликта, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что ПВО Армии обороны сбивает подавляющее большинство боезарядов, демонстрируя эффективность работы на уровне 95 процентов.

Кроме того, четверть ракет до пункта назначения не долетели. Они рухнули на палестинской территории, в результате чего фиксируются разрушения и увеличение числа жертв среди мирных жителей.

Цель палестинских радикалов на этом этапе – перегрузить израильскую ПВО, способную отразить около пяти тысяч ракет. После этого они планируют наносить более эффективные удары. При этом неоднократно озвучивались угрозы задействовать высокоточные боезаряды большой дальности.

В прошлом году в распоряжении «Исламского джихада» таких ракет не было. Поэтому эксперты считают, что они получили современные боезаряды от Ирана, что создает высокие риски прямого конфликта Иерусалима с Тегераном.